La nuova vita dell’ex regina del porno Malena riparte dalla Gallura

Malena sceglie la Gallura per rinascere: stasera il debutto come dj a Porto Rotondo

Da regina indiscussa del cinema porno a protagonista in Gallura di un nuovo percorso musicale. Malena, nome d’arte di Filomena Mastromarino, apre una fase completamente diversa della sua vita ha scelto la Sardegna per l’esordio del suo nuovo percorso artistico e di vita.

Stasera, sulla spiaggia di Su Nuragheddu a Porto Rotondo, si esibirà per la prima volta come dj al X3 Beach Club, con l’obiettivo di trasformare una passione coltivata fin da bambina in una nuova carriera.

La carriera nell’hard.

Lasciati gli studi molto vicina alla laurea, intrapresa una carriera da agente immobiliare, quasi per ripicca con l’uomo sposato di cui era amante, non potendo essere “completamente sua”, aveva scelto di essere “di tutti gli altri”. Da qui, l’incontro con Rocco Siffredi e l’avvio della sua seconda vita, da diva del porno.

L’addio al porno.

L’ex attrice, originaria di Noci in provincia di Bari, ha deciso di dire addio al mondo a luci rosse dopo quasi dieci anni di attività e decine di film girati. Un addio non improvviso, ma frutto di un percorso di consapevolezza segnato da eventi dolorosi.

Malena ha raccontato di essersi resa conto che quel mondo non rappresentava più la libertà che aveva cercato agli inizi, ma un ambiente diventato eccessivo e privo di autenticità: “Non più un vizio, ma un peccato“. Una affermazione importante, da parte della donna cresciuta in un contesto cattolico, che prima di innamorarsi per la prima volta di un uomo aveva pensato di prendere i voti.

Un lutto particolarmente duro – la perdita di un cugino che considerava il suo migliore amico -, e la malattia della madre, l’hanno spinta a fermarsi e a guardare con occhi diversi il futuro. In più occasioni ha ammesso di sentirsi in colpa per aver alimentato illusioni in altre ragazze, convinte di poter seguire le sue orme. Forte del riavvicinamento di suo padre, che inizialmente non aveva approvato la svolta pornografica, col rinnovato desiderio di trovare un solo vero amore con cui costruire una famiglia è stata naturale conseguenza la decisione di chiudere con quel capitolo e di ricominciare da se stessa.

La nuova rinascita di Malena parte dalla Gallura.

Il passo verso la musica, da sempre presente nella sua vita, è stato naturale. Cresciuta con i Pink Floyd ascoltati in casa e poi con la passione per i dj set, Malena oggi sceglie di salire in consolle per dare voce a un lato più autentico della sua personalità.

Che sia solo un test o un vero nuovo inizio lo dirà il tempo. Malena ha scelto Porto Rotondo e la Sardegna come punto di partenza per la sua rinascita. Un’ ambientazione di rara bellezza, in un contesto particolarmente accogliente, seppur molto esigente. Stasera il pubblico la vedrà in una veste inedita, lontana dal clamore del passato e pronta a dimostrare che, anche dopo le cadute più difficili, se c’è la volontà, è possibile trovare il momento e lo spazio giusti per ricominciare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui