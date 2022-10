Giornata di lauree all’Università di Olbia, ecco chi sono i nuovi dottori

Giornata di lauree a Olbia.

Il giorno 6 ottobre 2022, in presenza presso l’Aula Magna “Robert F. Engle del Polo universitario di Olbia, si terranno le lauree della sessione autunnale dell’anno accademico 2021/2022 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Innovation management for sustainable tourism del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

Alle ore 9.30, discuteranno la tesi i laureandi del Corso di Laurea Economia e management del turismo, Francesco Provenzano, Alessio Pinna, Roberta Carta, Alessia Lentini, Virginia Gorgoni. Si proseguirà alle ore 11 con le discussioni delle tesi triennali di Francesco Seu, Dafne Virginia Manca, Laura Usai, Francesca Ghisu, Tiziana Chessa. Seguirà, alle ore 12.30, la discussione della tesi del Corso di laurea magistrale internazionale in Innovation management for sustainable tourism di Michela Puligheddu.