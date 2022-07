L’incendio di una cabina elettrica ad Arzachena.

Incendio in una cabina elettrica di trasformazione, in via Pitagora, ad Arzachena. Questa mattina, intorno alle 7:30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento.

La squadra ha messo in sicurezza l’area in attesa dell’intervento dei tecnici preposti, evitando inoltre che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.