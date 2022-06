Lutto per la morte di don Raimondo Satta.

Si svolgeranno domani mattina, alle 10:30, nella chiesa di Stella Maris, a Porto Cervo, i funerali di don Raimondo Satta. Il religioso si è spento ieri, all’età di 62 anni, all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dov’era ricoverato da qualche tempo. Considerato il sacerdote dei vip, era originario di Olbia. Nell’ultimo periodo un brutto male lo aveva costretto ad un ricovero. In queste ore sono migliaia le attestazioni di cordoglio giunte ai familiari da ogni parte dell’isola.

“Don Raimondo dava un senso di comunità mettendo insieme chi era nato lì, a Liscia di Vacca, e chi c’era arrivato per lavoro. Un formidabile uomo di integrazione – lo ricordano dal Consorzio Costa Smeralda -. Basterebbe ricordare due fatti. La Festa dei popoli, che lui organizzava per gli ultimi della terra, per ricordare che per Dio gli uomini sono tutti uguali, che tutti meritano attenzione, rispetto, amore. Era una festa colorata, vera, popolare, quella dei Popoli a Stella Maris. E poi la concessione della chiesa di Liscia di Vacca per il culto degli ortodossi. Fortemente voluta da lui, sposata dalla diocesi, è stata una delle scelte più alte della Costa Smeralda, la conferma della sua natura, la continuazione di una storia di tolleranza e integrazione“.