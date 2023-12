Nuovo campo ad Abbiadori: “Sport in sicurezza in un contesto decoroso”

Il Comune di Arzachena ha rinnovato il campo di Abbiadori

Il Comune di Arzachena ha rinnovato il campo della scuola media di Abbiadori, la riqualificazione ora è terminata. “Sono stati installati una nuova recinzione e un nuovo manto in erba sintetica – spiegano -. Per consentire ai ragazzi di praticare sport in sicurezza in un contesto decoroso e confortevole”.

“Il costo dell’intervento è di circa 77 mila euro finanziato con fondi regionali e comunali. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena, e dal delegato all’Ambiente ed Edilizia scolastica, Michele Occhioni“.

