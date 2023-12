Il progetto “Insula” del Cipnes-Gallura all’Artigiano in Fiera di Milano

Fino al 10 dicembre con “Insula” del Cipnes-Gallura la Sardegna si racconta alla mostra mercato Artigiano in Fiera di Milano. Con il programma di marketing strategico “INSULA – Sardinia Quality World”, promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes-Gallura attraverso la divisione Agrifood e Marketing Territoriale INSULA, la Sardegna è presente alla ventisettesima edizione della kermesse milanese dell’Artigiano in Fiera. Con la formula promozionale identitaria e sostenibile del turismo delle esperienze: la “Destinazione Sardegna” si propone con le sue eccellenze produttive (artigianato artistico, moda, design ed enogastronomia), in un percorso esperienziale accompagnato anche dalla proiezione di filmati e percorsi di realtà virtuale tra cammini, borghi, e archeologia nel cuore dell’Isola.

Presso lo stand della Regione Sardegna tutti i giorni da sabato 2 a domenica 10 dicembre è possibile fare un suggestivo viaggio a passo lento tra tradizione e innovazione alla scoperta dei segreti dei “Maestri Artigiani di Sardegna”: nell’area dedicata ai maestri artigiani si può partecipare alle fasi di produzione di alcune filiere identitarie, apprendere direttamente le tecniche di lavorazione, e degustare deliziosi piatti partendo dalla materia prima di filiera e passando per le tecniche di lavorazione artigianali e la preparazione finale a cura degli chef dell’Isola.

I maestri artigiani presentano le principali lavorazioni dell’artigianato artistico della Sardegna, il tappeto, i cesti tradizionali, il corallo di Alghero, le maschere di Mamoiada, le creazioni orafe, ma anche i pani, la pasta e i dolci artistici e tradizionali. Nell’area dedicata alla Sardegna si può inoltre assistere a un suggestivo programma giornaliero di eventi di animazione artistica con i balli tipici, i magici suoni degli antichi strumenti musicali, l’esibizione delle iconiche maschere del carnevale sardo, e le sfilate di sartorie e atelier dell’Isola. Il modulo espositivo della Regione Sardegna è ospitato nel padiglione 2, corsia A.

