L’intervento dei Vigili del fuoco.

Intorno alle 13 è scoppiato un incendio alla discarica di Spiritu Santu di Murta Maria.

Fortunatamente l’incendio non si è propagato anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in poco tempo.

Al momento non si conosce l’origine delle fiamme, forse l’incendio è stato causato dal caldo di questi giorni, ma al momento sono ancora in corso i rilievi per cercare di capire le cause.

