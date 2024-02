Incendio vicino allo stagno di Cannigione ad Arzachena.

Terzo rogo in poche ore in Gallura. In località Saloni, ad Arzachena, vicino allo stagno di Cannigione è scoppiato un incendio.

La segnalazione è arrivata questo pomeriggio ai vigili del fuoco di Arzachena, che stanno intervenendo per estinguere le fiamme che stanno divorando la macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento ancora in corso.

