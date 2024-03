Il palazzone di via Genova si farà, il Comune vince la battaglia

Il nuovo palazzo sul waterfront di Olbia si farà.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Olbia e dato il via libera per realizzare il palazzo nell’area dell’ex consorzio agrario di via Genova, che sarà un nuovo centro direzionale. Il progetto era stato contrastato dai condomini vicini, che avevano espresso la loro contrarietà a causa della vicinanza del palazzo.

Ora, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, il Comune di Olbia ha ottenuto il via libera dal Consiglio di Stato per poterlo costruire. La sentenza, emessa dal Tar, ha confermato che il progetto presentato nel 2018 è valido e ora il centro direzionale di Olbia, distribuito in una torre da 28 metri, in acciaio e cemento, potrà essere costruito.

Il Comune va incontro ai residenti.

A Olbia ci sarà dunque un’altro palazzo nella skyline, nonostante le polemiche tra gli amministratori comunali e gli enti coinvolti. Il progetto era stato presentato anni fa, ma era stato bloccato dall’amministrazione precedente. Il sindaco Settimo Nizzi ha dichiarato che il progetto sarà modificato, consentendo maggiore distanza dal palazzo Bellavista, per andare in contro alle richieste dei residenti che non volevano l’edificio.

Il nuovo progetto, infatti, terrà conto di una distanza di almeno 10 metri dal Bellavista e garantirà sicurezza e confort per i condomini. Il progetto del nuovo centro direzionale è stato finanziato dal Comune di Olbia e da investitori privati e ciò comporterà non solo la riqualificazione di un’area dismessa e degradata, ma anche benefici economici.

