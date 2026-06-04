Gioca un euro e ne porta a casa 20mila, la vincita a Tempio

La vincita a Tempio.

La fortuna ha fatto tappa in Sardegna durante l’estrazione del 10eLotto di mercoledì 3 giugno, premiando la Gallura con una vincita importante. Nel comune di Tempio Pausania, un anonimo scommettitore ha visto cambiare la propria giornata grazie a un investimento minimo: è bastato infatti un solo euro per portarsi a casa la cifra di 20mila euro. La combinazione vincente è stata registrata presso una ricevitoria situata in via Grazia Deledda, dove il cliente è riuscito a indovinare 9 nove dei numeri estratti, centrando un punteggio che si è rivelato decisamente redditizio.

Questo exploit si inserisce in un contesto di vincite eccezionalmente generoso a livello nazionale per quanto riguarda l’ultimo turno del gioco in questione. Nel corso della medesima sessione, infatti, i montepremi distribuiti su tutto il territorio italiano hanno raggiunto complessivamente i 36,9 milioni di euro. L’evento conferma il trend ampiamente positivo che caratterizza il concorso dall’inizio dell’anno, periodo durante il quale la somma totale dei premi erogati ai partecipanti ha già toccato la quota rilevante di 1,7 miliardi di euro.

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