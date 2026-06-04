Bimbo in pericolo di vita, volo d’urgenza da Olbia

Volo d’urgenza da Olbia per un bimbo in pericolo di vita.

Nel corso della serata del 3 giugno è stato portato a termine un trasporto sanitario d’urgenza che ha riguardato un bimbo di 8 anni, trasferito in condizioni di imminente pericolo di vita da Olbia verso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L’operazione, secondo quanto previsto dalle procedure per questo tipo di interventi, è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui compete il coordinamento della flotta dei velivoli di Stato impiegati nei servizi sanitari urgenti.

L’attivazione del dispositivo di emergenza è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari, inoltrata alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, che ha coinvolto tempestivamente il 31° Stormo di Ciampino, reparto dell’Aeronautica Militare incaricato della prontezza operativa per le missioni di questo tipo. Per il trasferimento è stato utilizzato un velivolo G650, che ha raggiunto l’aeroporto di Olbia. Il piccolo paziente, proveniente dal presidio ospedaliero Giovanni Paolo II, è stato quindi preso in carico per l’imbarco, a bordo del quale si trovavano anche un accompagnatore e un’équipe medica specializzata. La presenza del personale sanitario ha consentito il monitoraggio continuo delle condizioni cliniche durante tutto il volo. Una volta atterrato all’aeroporto di Genova, il bambino è stato affidato a un’ambulanza che ha provveduto al trasferimento verso l’ospedale Gaslini, dove è stato previsto il ricovero per le cure necessarie.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali svolte dall’Aeronautica Militare a supporto della collettività, con i reparti di volo impegnati in regime di prontezza operativa permanente, attivi ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorni l’anno. Le operazioni comprendono il trasporto urgente di pazienti in condizioni critiche, ma anche il trasferimento di organi, équipe mediche e, quando necessario, mezzi di soccorso. Ogni anno, secondo quanto riferito dall’Aeronautica Militare, sono numerose le ore di volo dedicate a questo tipo di missioni, effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, impiegati per garantire interventi rapidi in contesti di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

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