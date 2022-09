Luogosanto adesso ha il nuovo Puc, ecco quali sono le regole

Il nuovo Puc di Luogosanto.

Il nuovo Puc di Luogosanto ora è realtà. Con la pubblicazione sul Buras, la fase della variante del piano urbanistico è attuativa. “Si conclude così un percorso lungo e faticoso che ci restituisce un nuovo strumento urbanistico snello, concreto, che risponde alle richieste dei cittadini – dichiara il sindaco Agostino Pirredda -, che permette lo sviluppo di nuove attività, adeguato alla normativa vigente”.

Le nuove modifiche riguardano alcune aree di espansione residenziale nell’abitato e nelle frazioni del paese. In particolare, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione. Inoltre, sono stato riviste nel suo insieme tutte le aree di sviluppo agganciandole ai confini reali. L’aera artigianale di Corrimozzu è stata ben integrata con l’area sportiva e con il nuovo polo dei servizi turistici/escursionisti.

“Stiamo lavorando all’adeguamento del piano del centro storico al piano paesaggistico regionale – spiega il sindaco – speriamo di ottenere nel breve periodo anche l’approvazione di questo strumento utilissimo per la riqualificazione del centro Matrice. Come amministrazione crediamo fortemente in questo risultato perché riteniamo la pianificazione urbanistica uno strumento essenziale per lo sviluppo della comunità”.