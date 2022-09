I fatti sono finiti alla procura di Tempio.

Nuovi guai per l’influencer Gianluca Vacchi. Due ex dipendenti sardi hanno denunciato la star dei social per fatti che sarebbero accaduti nella sua villa in Costa Smeralda. I due, che lavoravano nella sua residenza, hanno formulato alcune accuse all’imprenditore digitale.

La vicenda è finita davanti al pm di Tempio, dove si stanno occupando infatti dell’esposto presentato dai due lavoratori sardi, i quali sostengono di essere stati accusati ingiustamente di avere rubato dei soldi a Vacchi e hanno chiesto ai giudici di verificare se ci sono i presupposti per il reato di calunnia. Per altre vicende legate al rapporto lavorativo gli stessi chiedono un risarcimento di 700mila euro.

I fatti sono nati quando il noto influencer ha licenziato alcuni lavoratori che si sono rivolti al giudice del Lavoro di Bologna perché ritenevano di essere stati sfruttati. Una di queste aveva denunciato Vacchi per averla costretta a ballare a tempo su TikTok, pena la reazione violenta dell’imprenditore del web. A carico di Vacchi sono infatti in corso diverse cause di lavoro, anche penali. La procura aveva aperto un’inchiesta per i turni massacranti ai quali erano sottoposti i lavoratori, costretti anche “a ballare su Tiktok”. A Tempio però non ci sarebbero però indagini su accuse di questo tipo.

I dettagli sulle nuove accuse a Vacchi.

L’influencer aveva accusato i suoi ex dipendenti sardi, marito e moglie, che lavoravano nella sua villa in Costa Smeralda, di aver rubato a casa sua. La coppia ha proceduto con una denuncia per calunnia, ritenendo che non ci fossero prove. Per questo la Procura di Tempio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, ma il sostituto procuratore Nadia La Femina potrebbe procedere all’iscrizione. I nuovi accusatori di Vacchi, che hanno lavorato quasi 20 anni nella sua villa, lo scorso maggio avevano avviato una causa di lavoro, chiedendo un risarcimento danni di 700mila euro.

A carico del noto influencer ci sono infatti anche altre accuse. Stando a quanto ha denunciato la coppia sarda, Vacchi non avrebbe loro pagato straordinari e ferie e giorni di riposo non goduti. I due sardi lo accusano di averli fatti lavorare in nero per dieci anni, per un totale di 15 ore al giorno. Lui, di contro, li accusa di avergli rubato alcuni oggetti di valore.