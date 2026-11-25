Dopo le critiche ad Arisa e altre star arrivano a Valerio Scanu, ma lui non ci sta.

C’è una linea sottile, troppo spesso calpestata nel circo mediatico dei social network, che separa l’affetto sincero dall’invadenza tossica. Lo sa bene Valerio Scanu, tornato suo malgrado al centro delle cronache non per un nuovo progetto musicale o per l’imminente seconda laurea, ma per un video amatoriale in cui è apparso più asciutto e con qualche occhiaia dovuta alle poche ore di sonno.

Tanto è bastato perché il tribunale del web emettesse le sue sentenze: c’è chi ha scomodato cifre improbabili parlando di trenta chili persi e chi ha immediatamente puntato il dito contro i farmaci dimagranti di moda, come è successo pochi mesi fa ad Arisa, accusata di farne uso. I commenti hanno costretto il cantante Maddalenino a intervenire per rassicurare i fan e respingere al mittente le insinuazioni con la frase che dovrebbe essere scolpita all’ingresso di ogni piattaforma digitale: ”Sto bene, non devo giustificarmi”.

L’episodio che coinvolge l’ex vincitore gallurese di Sanremo è soltanto l’ultimo capitolo di una lunga e stancante abitudine collettiva: la convinzione che il corpo altrui, specialmente se appartiene a un personaggio pubblico, sia un territorio di conquista su cui chiunque abbia diritto di esprimere diagnosi non richieste, sospetti o giudizi morali. Sotto la maschera della finta preoccupazione per la salute, si nasconde quasi sempre un voyeurismo giudicante che non risparmia nessuno, indipendentemente dalla direzione in cui oscilla l’ago della bilancia.

Altre star nel mirino.

La cronaca dello spettacolo degli ultimi anni offre un catalogo impietoso di questa ossessione. Basti pensare ad Adele, che dopo una trasformazione fisica radicale si è ritrovata travolta da un’ondata di critiche paradossali, accusata da una parte del pubblico di aver “tradito” la causa della body positivity, come se la sua salute o la sua immagine dovessero rispondere a un contratto stipulato con gli spettatori. Sul fronte opposto, Selena Gomez ha dovuto più volte spiegare le fluttuazioni del proprio peso legate al lupus e alle terapie farmacologiche, arrivando a ribadire con fermezza che le persone non sono definire dalla propria taglia e che nessuno conosce davvero le battaglie invisibili che gli altri stanno combattendo.

Anche il panorama italiano non è immune a questa dinamica, e spesso il giudizio si fa ancora più feroce quando tocca chi viene percepito come “troppo magro” o semplicemente diverso dall’immagine cristallizzata nella memoria del pubblico. È accaduto in passato a Vanessa Incontrada, bersaglio per anni di un body shaming spietato per le sue forme morbide, così come a Giorgia Soleri o a Michelle Hunziker, scrutate al microscopio a ogni scatto rubato in spiaggia o sul red carpet. Che si ingrassi per una terapia, per stress o per scelta, o che si dimagrisca per i ritmi frenetici tra lavoro, studio e allenamenti intensi come nel caso di Scanu, il risultato non cambia: lo sguardo pubblico pretende una spiegazione, un referto medico da dare in pasto alla curiosità generale.

Il punto centrale, tuttavia, resta la totale illegittimità di questa pretesa. Il corpo di una persona non è un bene demaniale e non deve rendere conto alle aspettative estetiche di nessuno. Dietro un cambiamento fisico possono esserci una malattia dolorosa, un periodo di serenità, un nuovo regime sportivo o semplicemente il naturale scorrere del tempo. Chiedere conto a qualcuno della propria forma fisica significa violare uno spazio intimo, trasformando la corporeità in un terreno di scontro dove chi commenta si sente autorizzato a ferire senza conoscere.

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Forse la vera rivoluzione culturale, nell’epoca dell’esposizione permanente, non sta nel promuovere un modello estetico piuttosto che un altro, ma nell’imparare finalmente l’arte del silenzio. Come ha ricordato lo stesso Valerio Scanu con la sua consueta schiettezza, rispettare gli altri significa anche smettere di fare ipotesi non richieste sulla loro vita e sul loro aspetto. Perché dietro ogni schermo c’è una persona in carne e ossa, e l’unico giudizio che conta davvero sulla salute di un corpo è quello di chi lo abita e dei medici che se ne prendono cura.

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