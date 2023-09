L’annuncio di Matteo Salvini sulla Arzachena-Santa Teresa.

Il progetto della strada Olbia-Arzachena-Santa Teresa Gallura si è sbloccato e le notizie di un accordo sono circolate in queste ore, proprio dopo l’ennesimo incidente che ha causato gravi ferite al motociclista, coinvolto in un violento scontro con il guardrail sulla 125.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato sui social che il presidente della Regione, Christian Solinas, entro il mese di settembre, definirà con l’Anas le procedure per realizzazione della 4 corsie.

“Sottoscritto l’accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e ANAS per sbloccare la strada Olbia-Arzachena-Santa Teresa di Gallura – si legge nel post di Salvini -, un’opera attesa da tanto tempo dalle comunità locali. Questo tratto garantirà non solo maggiore sicurezza – aiutando a salvare vite in una zona purtroppo teatro di troppi incidenti – ma anche una migliore viabilità a tutto il territorio della Gallura, favorendo turismo e accessibilità.Pragmatismo e concretezza. Avanti così”.

