La classifica sul traffico a Olbia.

Olbia è tra le città più trafficate in Italia e nel mondo, con una crescita costante negli ultimi anni. A decretarlo è il rapporto Global Traffic Scorecard, che analizza i dati raccolti nell’anno 2022. Secondo il report la città gallurese è la 25esima in Italia per traffico automobilistico, e 278esima su più di 1000 città mondiali analizzate dal rapporto.

Un traffico in costante crescita, rispetto al 2019 (148%) e al 2021 (9%). Gli automobilisti olbiesi, a causa del traffico, hanno trascorso 37 ore l’anno imbottigliati. Olbia è anche la peggiore in Sardegna, dove al secondo posto spicca Cagliari (355) e Sassari (567). Nessun’altra località dell’Isola è stata analizzata dal report, anche per le piccole dimensioni della maggior parte delle cittadine isolane. Lo studio di Global Traffic Scorecord è stato realizzato dalla società americana Inrix, che ha realizzato un’analisi delle tendenze di congestione e mobilità in oltre un migliaio di città del mondo. Olbia risulta essere una delle peggiori in Italia (nella top 25) e con un punteggio elevato nel mondo, nonostante le ultime iniziative per liberare la città dal traffico delle auto.

