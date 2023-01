Secondo incidente con tre auto nel giro di poche ore a Olbia

Nuovo incidente con tre auto coinvolte sulle strade di Olbia, poche ore dopo il frontale sulla sopraelevata sud. Verso le 15 i soccorritori sono entrati in azione in via Escrivà per un nuovo incidente stradale che ha coinvolto tre auto.

Due persone sono state trasportate dal personale del 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. Nel frattempo i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le auto e bonificare la strada dai detriti. La Polizia locale di Olbia si è invece occupata di effettuare i rilievi per stabilire le cause del nuovo incidente e gestire il traffico eh ha subito rallentamenti.

