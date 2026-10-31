L’assessore Barbara Manca interviene sulla continuità territoriale.

La Regione Sardegna afferma di non aver autorizzato riduzioni dei voli in continuità territoriale. La precisazione arriva dall’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, attraverso un comunicato ufficiale del 30 ottobre, nel confronto sulle condizioni economiche dei collegamenti aerei. La questione interessa anche l’aeroporto di Olbia, collegato in continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate.

“Nessun taglio, tra quelli operati, è stato autorizzato”, dichiara Manca, precisando che eventuali iniziative unilaterali saranno valutate nelle sedi competenti, alla luce degli obblighi di servizio e delle conseguenze per i passeggeri.

Continuità territoriale da Olbia, il fondo per il carburante

Secondo quanto comunicato dall’assessorato, è stata trasmessa una proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’ENAC, per la quale si attende un riscontro formale. Il provvedimento deve rispettare anche la normativa europea applicabile agli aiuti pubblici nel trasporto aereo.

Il rincaro del carburante è stato documentato dalla stessa Regione: la quotazione di riferimento utilizzata per definire il nuovo regime di continuità territoriale era di 635,27 euro a tonnellata, mentre ad agosto aveva raggiunto 1.075,994 euro. L’amministrazione intende affrontare questi extracosti senza aumentare le tariffe a carico dei passeggeri.

La preoccupazione dei sindacati per voli e occupazione

Sulla situazione intervengono anche CISL Sardegna e FIT CISL, che chiedono garanzie sulla regolarità dei collegamenti e sulla tutela dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali sollecitano chiarimenti sui fondi disponibili e sulle misure da adottare in caso di difficoltà nell’esercizio dei servizi.

I segretari regionali Pierluigi Ledda e Claudia Camedda chiedono alla Regione di aprire entro quindici giorni un confronto con le compagnie, i sindacati e gli operatori aeroportuali. Coinvolgendo anche le attività di assistenza a terra, manutenzione e servizi ai passeggeri.

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