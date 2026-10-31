Rally del Vermentino, Berchidda accende la sfida sugli sterrati

rally del vermentino 2026

31 Ottobre 2026

di Daniele Caruso

Due assenze nell’elenco iniziale, oggi le prime quattro prove speciali

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino entra nel vivo a Berchidda, con la sfida sugli sterrati del Monte Acuto e della Gallura. Dopo le ricognizioni e le prime verifiche, la 23ª edizione propone oggi, sabato 31 ottobre, la partenza ufficiale alle 14 in piazza del Popolo e quattro prove speciali tra Monti di Alà e Monte Olia.

L’organizzazione della competizione segnala due assenze rispetto ai 63 equipaggi inizialmente iscritti: Ruiu-Demontis su Peugeot 208 VTi tra le vetture moderne e Casadei-Zanotti su BMW M3 tra le storiche. Tra le novità del percorso c’è il ritorno della speciale di Monte Olia in una versione rinnovata.

Le prove tra Monti di Alà e Monte Olia

Il primo passaggio sulla Monti di Alà, lunga 10,81 chilometri, è previsto alle 15:01, seguito alle 15:39 dalla Monte Olia di 7,48 chilometri. La seconda tornata è programmata rispettivamente alle 18:17 e alle 18:55. Il quartier generale, i riordini e l’assistenza restano a Berchidda.

Tra i protagonisti Matteo Fontana, Paolo Andreucci, Alberto Battistolli e Simone Scandola, insieme agli equipaggi sardi che si misureranno sulle strade di casa. Le prove di qualificazione del mattino servono a determinare l’ordine di partenza; non costituiscono la classifica finale del rally.

Domenica 1° novembre la gara proseguirà con tre passaggi sulla Monte Lerno e sulla Filigosu, l’ultimo dei quali valido come Power Stage. Arrivo e premiazioni sono programmati dalle 15:05 in piazza del Popolo. In totale la manifestazione prevede 90,07 chilometri cronometrati su dieci prove speciali.

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