Il Comune ha reso noti gli elenchi degli ammessi e degli esclusi. Le domande sono identificabili dal numero di protocollo, osservazioni entro il 6 novembre

Il Comune di Arzachena ha pubblicato la graduatoria provvisoria per i contributi destinati al pagamento degli affitti 2026, con gli elenchi dei richiedenti ammessi ed esclusi. I cittadini interessati hanno tempo fino a venerdì 6 novembre per presentare eventuali osservazioni.

L’elenco è stato predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e pubblicato il 30 ottobre. Per tutelare la riservatezza dei richiedenti, non sono riportati i nominativi: ciascuna domanda può essere individuata attraverso il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione.

Come verificare l’esito della domanda per il contributo affitto ad Arzachena

Il documento è disponibile in allegato all’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Arzachena. I richiedenti possono consultarlo per verificare la propria posizione ed eventualmente presentare osservazioni entro la scadenza.

Il contributo riguarda i canoni di locazione dell’abitazione principale. Il bando comunale era stato aperto il 16 settembre, con termine per la presentazione delle domande fissato al 15 ottobre. La scadenza del 6 novembre riguarda quindi le osservazioni sugli elenchi provvisori, non nuove richieste di contributo.

Trascorso il termine previsto, in assenza di osservazioni o ricorsi, l’elenco diventerà definitivo, come specificato nell’avviso comunale.

Per informazioni sul procedimento, il riferimento è il Servizio Segretariato Sociale e Socio-Assistenziale del Comune di Arzachena, con sede in via Francesco Crispi 5.

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