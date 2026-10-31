A Santa Teresa la sfida di Natale, parte “Il presepe nei Rioni”

C’è tempo fino al 20 novembre per iscriversi alla rassegna dedicata ai presepi all’aperto nei rioni, nelle frazioni e nei borghi di Lungòni

TTorna a Santa Teresa Gallura l’appuntamento con “Il presepe nei Rioni, nelle Frazioni e Borghi di Lungòni”, la rassegna natalizia promossa dall’Amministrazione comunale e aperta gratuitamente ai cittadini residenti nel territorio. L’iniziativa punta a coinvolgere la comunità nella realizzazione dei presepi, mantenendo vivo lo spirito delle feste e valorizzando creatività e partecipazione nei diversi rioni, frazioni e borghi.

“Per partecipare ci sarà tempo fino alle 12 del 20 novembre 2026. La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante del gruppo di lavoro, attraverso la Pec del Comune oppure consegnandola all’Ufficio Protocollo di piazza Villamarina. I presepi dovranno essere allestiti in spazi aperti, come vie e piazze, entro il 7 dicembre e resteranno visitabili almeno fino al 6 gennaio 2027.

Una giuria valuterà le opere

A scegliere i presepi vincitori sarà una giuria nominata dall’Amministrazione comunale, che assegnerà fino a 35 punti sulla base di diversi criteri. Saranno valutate soprattutto originalità, creatività, illuminazione e utilizzo di materiali di riciclo, con attenzione anche alla sostenibilità ambientale.

I premi consisteranno in elementi di arredo urbano, da concordare con i vincitori. Per la categoria dei Rioni è previsto un valore massimo di mille euro, mentre per Frazioni e Borghi il valore indicato nell’avviso pubblico arriva fino a duemila euro. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato, mentre i vincitori della precedente edizione potranno partecipare alla rassegna ma senza concorrere nuovamente all’assegnazione dei premi. Dopo l’allestimento, i gruppi dovranno fotografare i presepi, sia nelle ore diurne sia in quelle serali, e inviare il materiale all’Ufficio Spettacolo per la pubblicazione sul sito e sui canali social del Comune.

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