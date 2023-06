Olbia vieta il fumo anche all’aperto in bar e ristoranti

Olbia dichiara guerra al fumo anche negli spazi all’aperto di bar e ristoranti: il sindaco Settimo Nizzi ha firmato oggi un’ordinanza che vieta il fumo nei dehors. Niente sigarette, tradizionali o elettroniche, negli spazi esterni di bar, ristoranti, hotel ed esercizi similari, compresi quelli allestiti con sedie e tavolini. Anche se sprovvisti di coperture temporanee o fisse.

“Gli spazi esterni di bar, ristoranti e hotel sono aree particolarmente rilevanti per la salute pubblica – commenta Settimo Nizzi -. Qui le persone che non fumano, inclusi i bambini, sono costrette a respirare il fumo passivo, magari mentre stanno cenando. Il provvedimento va a beneficio anche dei fumatori, che si sposteranno per fumare e non dovranno respirare anch’essi le sigarette degli altri”.

I responsabili delle aree , stabilisce l’ordinanza, devono curarsi di posizionare all’ingresso, o in altra posizione ben visibile, gli avvisi di divieto di fumo con cartelli appositi.

Il Governo Meloni stava dando in questa direzione e i commercianti di Olbia erano in attesa di capire i provvedimenti. C’è chi è favorevole e chi teme ripercussioni sull’affluenza dei clienti. Ma Nizzi si è mosso prima e il divieto di fumo davanti ai bar a Olbia è già realtà.

