Atterra a Olbia il primo volo da Dubai, è il primo intercontinentale diretto

Ecco il primo volo di Fly Dubai a Olbia.

L’aeroporto di Olbia ha un nuovo volo, ma non un volo qualsiasi. Per la prima volta nella storia dello scalo, da oggi ha un volo diretto con Dubai. È atterrato stamattina, poco dopo le 12, il volo della compagnia FlyDubai che è stato “benedetto” come da tradizione dai vigili del fuoco.

Si tratta del primo volo intercontinentale diretto, collegamento che inizialmente era previsto per Cagliari e ora si annovera tra le città italiane con un volo diretto con FlyDubai. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa di inaugurazione, alla presenza dell’amministratore delegato Silvio Pippobello, l’amministratore delegato della compagnia Ghaith Al Ghaith e diverse figure della politica locale e rappresentanti dei settori economici e turistici. Poi si è assistito all’emozionante atterraggio dell’aereo arrivato da Dubai all’aeroporto di Olbia.

Cosa prevede il nuovo volo.

Saranno inizialmente 3 voli alla settimana, che saranno aumentati in base alla domanda e oltre la stagione estiva. “Abbiamo una flotta giovane – ha detto l’amministratore delegato di FlyDubai -, con 120 destinazioni in tutto il mondo e ci auguriamo di far crescere presto la flotta, fino a 90 aerei (ora ne ha 79 ndr)”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui