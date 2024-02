Olbia e Gallura, appuntamenti del fine settimana

Il fine settimana è arrivato, vediamo ora gli appuntamenti che ci attendono a Olbia e in Gallura.

Come già anticipato nella nostra programmazione settimanale segnaliamo due simpatici eventi nel cuore della Gallura. Eventi molto diversi tra loro, ma entrambi molto interessanti. Si svolgeranno entrambi domani, 25 febbraio, vediamoli insieme.

Sant’Antonio di Gallura.

Domani, giorno importante per la politica sarda, il piccolo centro di Sant’Antonio di Gallura ha deciso di associare ad una giornata di responsabilità civica un tocco di dolcezza attraverso l’organizzazione della fiera del dolce. Riepiloghiamo brevemente il programma.

Dalle ore 8:30 avrà inizio l’evento in piazza Sant’Antonio di Gallura e in piazza Giovanni XXIII Priatu.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo dei Fedali 91 membri del comitato che a settembre si occuperà dei festeggiamenti civili per la festa patronale. Per vedere la locandina dell’evento e per maggiori dettagli potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/santantonio-gallura-ospita-fiera-dolce-21-febbraio-2024/

San Teodoro.

Per chi invece preferisse una serata all’aperto, immerso nella natura, farsi trasportare dalle suggestive bellezze della Gallura allora potrà partecipare all’escursione organizzata nel territorio di San Teodoro con partenza alle ore 17 da Monte Nieddu per arrivare alle piscine del rio Pitrisconi. Riepiloghiamo brevemente il programma.

L’appuntamento è alle ore 17 davanti alla chiesa di Sant’Antonio a Straulas. Di seguito la posizione https://www.google.com/maps/place/Chiesa+di+Sant’Antonio+di+Padova/@40.7486582,9.6469169,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12decf0abf187d65:0xec3279aba19ea7c7!8m2!3d40.7486582!4d9.6469169!16s%2Fg%2F11h4g7v9w8?entry=ttu

Il percorso si svolgerà principalmente su strada sterrata, ad eccezione del tratto che porta alle piscine del rio Pitrisconi.

Cosa indossare:

Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alle ore serali, torcia preferibilmente frontale, acqua e cibo.

Per maggiori info sui contatti utili e sulle caratteristiche del percorso potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/camminando-sotto-luna-san-teodoro-23-febbraio-2024/

Due eventi molto diversi ma altrettanto interessanti. Due modi diversi di trascorrere il fine settimana e due finalità distinte. A Sant’Antonio di Gallura si cerca di prendere gli elettori per la gola (in senso metaforico, s’intende!) rendendo una giornata come quella delle elezioni dolce e piacevole e perché no, anche stimolante per tutti coloro che magari non avevano nessuna voglia di recarsi alle urne.

A San Teodoro invece si punta sul trekking, sul benessere fisico e mentale. Serata adatta a chi ama lo sport e le passeggiate, a chi magari passa le sue giornate chiuso in ufficio e nel tempo libero preferisce stare all’aria aperta ma anche a chi è appassionato di storia e vuole scoprire le origini di questi luoghi e perché no, fantasticarci sopra.

Cosa aspettate quindi? Scegliete l’evento che fa per voi!

