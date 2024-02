Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana

Siamo finalmente arrivati al fine settimana, è quindi arrivato il momento di vedere cosa fare ad Olbia e il Gallura per rilassarsi e godersi alcune ore all’insegna del divertimento! Nei giorni scorsi abbiamo segnalato una serie di eventi per aiutare i nostri amati utenti a scegliere quello che più gli si addice in base alle proprie esigenze. Facciamo quindi un riepilogo di cosa ci offre la Gallura questo fine settimana.

Tempio

dalle ore 11 di domani, domenica 11 febbraio sarà possibile ammirare i carri allegorici lungo il percorso. Alle ore 15 avrà invece luogo la consueta sfilata domenicale e il matrimonio tra il sovrano Re Giorgio e la popolana Mannena. La serata in musica poi continuerà all’ormai famoso Parco tenda. La SoapBox race prevista per oggi, sabato 10 febbraio è stata rinviata.

Arzachena

Anche qui, come a Tempio è prevista la sfilata carnevalesca della domenica. Il programma prevede che alle ore 13 vi sia il raduno dei carri allegorici con partenza alle 14:30 dal semaforo di via Paolo Dettori. Ha così inizio la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Alle ore 18 la sfilata avrà termine al Parco XVIII Novembre, Tanca di lu Palu e la serata proseguirà con frittelle e street food. Per leggere il programma completo delle giornate potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/carnevale-arzachena-un-concentrato-di-puro-divertimento/

Olbia

Al centro commerciale Olbia mare si è pensato ad una carnevale a misura di bambino. Il programma di oggi 10 febbraio prevede dalle ore 17 alle ore 19:30 Carnival Parade Show con baby dance, trucca bimbi, giochi e caccia al tesoro. Mentre domani, 11 febbraio, sfilata in maschera con premiazione, baby dance, giochi e spettacolo con artista di strada. Per vedere il programma completo https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-carnevale-centro-commerciale/

