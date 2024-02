Mahmood si esibisce a Sanremo insieme ai Tenores di Bitti.

Con la kermesse che ormai volge al termine, nella penultima serata del festival di Sanremo, dedicata a duetti e medley, Mahmood ha deciso di esibirsi nell’esecuzione del brano di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, supportato dai Tenores di Bitti.

Il testo, che fa parte dell’omonimo album, pubblicato nel 1977, è elegante, enigmatico e affascinante. Il brano esprime un pessimismo cosmico in cui la profondità del mare rispecchia l’abisso di autodistruzione in cui l’umanità si sta cacciando, ripercorrendo avvenimenti come guerra, deportazioni, terrorismo e lotte operaie che hanno permeato il 20′ secolo. Un abisso senza fine, in cui anche i pesci, animale simbolo di cristianità, rischiano di annegare. L’elegante esibizione a luci soffuse di Mahmood viene così esaltata dall’introduzione e dagli intermezzi dei Tenores di Bitti, in un connubio potente, magico e profondo che incanta l’Ariston.

Al termine dell’esibizione, il trionfo della sardità. I Tenores di Bitti mettono sulle spalle di Mahmood una bandiera sarda coi 4 mori . Lui se la sistema su una spalla e dedica l’esibizione alla Sardegna e a sua mamma, sarda di San Teodoro.

Mentre all’inizio della carriera le origini sarde di Mahmood venivano a galla quasi accidentalmente, col passare del tempo, l’artista, che le ha sempre rivendicate, ora lo fa con crescente forza. Rendendo la Sardegna protagonista in ogni occasione.

Alcune immagini dell’esibizione di Mahmood coi Tenores di Bitti.

