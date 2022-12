Open day al liceo Gramsci di Olbia

Porte aperte al Liceo Classico e Linguistico “Antonio Gramsci” di Olbia, arrivano gli Open day. Sono cinque gli appuntamenti organizzati dal Liceo guidato dalla dirigente Salvatorica Scuderi per conoscere la scuola secondaria superiore di secondo grado di via Anglona, 16. E per consentire agli studenti e alle studentesse di scegliere in modo consapevole l’istituto al quale iscriversi.

Mercoledì 14 dicembre, alle 17, il primo Open day, con la possibilità per i genitori e gli studenti delle terze medie di conoscere l’offerta formativa. La dirigente, i docenti e gli studenti incontreranno genitori e ragazzi per illustrare le attività curricolari ed extra curricolari e far visitare aule e laboratori del Liceo.

Sono stati inoltre organizzati, dei laboratori pomeridiani delle discipline caratterizzanti (latino e greco per il classico, tedesco e spagnolo per il linguistico) venerdì 16 dicembre 15.30 e mercoledì 18 gennaio 2023 alle 15. Chi intendesse partecipare può inviare una comunicazione alla seguente email: openday2022@liceogramsciolbia.edu.it (indicando se indirizzo classico o linguistico). Oppure sarà possibile prenotare in occasione dell’Open day.

Sabato 17 dicembre 2022 dalle 8.30 alle 11.00 , con prenotazione via email, sarà invece possibile assistere ad alcune lezioni in orario curricolare. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 dicembre 2022. L’offerta formativa del liceo Gramsci prevede: il classico tradizionale; il Classico con opzione Biomedico; il Linguistico e il Linguistico con opzione Esabac. Sia per il Liceo classico che Linguistico c’è anche l’opzione Deutsch+.

