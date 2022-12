L’influenza colpisce i bambini e mette a rischio il Natale

Mascherine e vaccini sembravano riguardare il passato ma, con l’influenza che sta colpendo i bambini potrebbero aiutare a non passare il Natale a letto con la febbre. Lo sostiene l’Ordine dei medici di Sassari. “Prima l’influenza arriva tra gennaio e febbraio, adesso invece sta già circolando molto e non sappiamo cosa succederà a Natale – spiega il presidente Nicola Addis -. Per questo consiglierei di stare attenti nei momenti di festa e convivialità che ci aspettano e provare a mantenere un po’ d’attenzione, soprattutto in presenza di persone anziane o con patologie”.

Chi ha figli in età scolare ci è appena passato o ci sta passando, perché sono proprio i bambini il bersaglio preferito del virus influenzale che circola anche in Gallura. “Sta colpendo soprattutto i bambini perché non erano mai venuti a contatto con forme influenzali – spiega il presidente dell’Ordine dei medici, Nicola Addis -. Gli adulti nel tempo ne hanno avuto e hanno un po’ di immunità mentre i bambini non l’hanno mai avuta. In questo momento, oltretutto, stanno diventando serbatoi del virus e poi la porteranno ad adulti e anziani”.

Vaccini e mascherine, ancora una volta

“L’invito alla vaccinazione è indispensabile: gli adulti in ogni caso, ma è meglio interessare anche i bambini”, spiega Addis, che ricorda anche l’importanza delle protezioni. “Per due anni l’influenza non si è sviluppata. Si propaga attraverso il respiro, ma con la mascherina abbiamo tenuto lontana influenza e altri virus respiratori”. Adesso sono in pochi a resistere e sopportarla ancora. “Non la usa quasi nessuno, ma basta un influenzato che tossisca in pullman, in treno o in aereo. I rischi sono elevati perché è molto contagiosa – precisa il numero uno dei medici del nord Sardegna -. Con l’uso che si fa del termine ‘influenza’ si tende a considerarla di poco conto e sminuirne la portata, ma le influenze hanno sempre fatto milioni di morti”.

