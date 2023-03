Incendio in un deposito di legna da ardere a Olbia

Le fiamme hanno aggredito un deposito di legna da ardere a Olbia, super lavoro per i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. La squadra del 115 di Olbia è entrata in azione verso le 21 per raggiungere la struttura in via Caltanisetta. Le fiamme hanno aggredito e distrutto anche un mini escavatore, una pala gommata e un furgone cassonato che era carico di legna.

I vigili del fuoco di Olbia hanno dovuto lavorare diverse ore per domare l’incendio, che ha divorati tanti metri cubi di legna da ardere che si trovava nel deposito. Sul posto è intervenuta anche la polizia e sono subito scattate le indagini per comprendere le cause e scoprire se dietro ci sia la mano dell’uomo. Secondo un primo bilancio dei vigili del fuoco non ci sarebbero feriti.

