Sterilizzazioni gratuite per cani e gatti con la Lida a Olbia

Cinque giorni di interventi per cani maschi e gatti randagi

La Lida di Olbia organizza una nuova campagna di sterilizzazioni gratuite dall’11 al 15 novembre. L’iniziativa, annunciata dal Comune, riguarda i gatti randagi e i cani maschi appartenenti a cittadini in condizioni di disagio sociale. L’obiettivo è contrastare il randagismo e contenere le nascite incontrollate. La campagna è organizzata in collaborazione con l’associazione veterinaria del Baden-Württemberg di Stoccarda, il Comune di Olbia e la Asl Gallura, attraverso l’Area di Sanità pubblica veterinaria.

Lida Olbia, i requisiti per la sterilizzazione gratuita.

Per accedere al servizio, l’avviso prevede la residenza nel Comune di Olbia e un reddito lordo complessivo familiare non superiore a 20.000 euro, oppure un ISEE di 9.360 euro come soglia di riferimento. Per informazioni e indicazioni sulle modalità di accesso è possibile contattare direttamente la Lida Olbia al numero 333/4312878.

Le indicazioni per preparare gli animali.

Il vademecum allegato all’avviso prevede che gli animali vengano tenuti a digiuno per almeno 12 ore prima dell’intervento, salvo diverse disposizioni del veterinario, e trasportati in un apposito trasportino coperto con un lenzuolo o una coperta. È richiesto inoltre di portare una traversa assorbente per ciascun animale. La riconsegna degli animali ai proprietari è prevista entro le 18 del giorno dell’intervento. Il vademecum precisa che l’eventuale terapia antibiotica sarà prescritta dal veterinario e che il costo dei medicinali resterà a carico del proprietario.

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