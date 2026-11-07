Scuola, servizio gratuito per gli alunni a Santa Teresa Gallura

Il servizio per conciliare scuola e famiglia a Santa Teresa Gallura.

Un servizio gratuito pensato per andare incontro alle esigenze dei genitori e agevolare la conciliazione tra gli impegni lavorativi e la vita familiare. A Santa Teresa Gallura il Comune avvia una manifestazione di interesse per verificare quante famiglie siano interessate ad usufruire dell’accoglienza pre e post-scuola in occasione dell’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo, è finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il progetto è destinato esclusivamente agli alunni che frequentano alcune classi della scuola primaria di Santa Teresa Gallura. In particolare, potranno manifestare il proprio interesse le famiglie dei bambini iscritti alla Prima A, Seconda A, Terza A e Terza B.

Due ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

Il servizio prevede un’ora di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni e un’altra ora al termine delle attività didattiche, per un totale di due ore giornaliere. Le attività saranno organizzate dal lunedì al venerdì e non comporteranno alcuna spesa per le famiglie, poiché il servizio sarà interamente gratuito. L’avvio è previsto indicativamente tra dicembre 2026 e gennaio 2027, una volta completate le necessarie procedure amministrative.

Non sarà possibile scegliere soltanto il pre o il post-scuola.

Il Comune precisa che il progetto costituisce un servizio unico e integrato. Non sarà quindi possibile richiedere esclusivamente l’accoglienza prima dell’inizio delle lezioni oppure quella successiva al termine delle attività scolastiche. Sono inoltre esclusi dal servizio il trasporto degli alunni e la fornitura della merenda, che resteranno a carico delle singole famiglie.

Domande entro il 13 novembre.

I genitori interessati dovranno compilare l’apposito modulo allegato all’avviso comunale e presentarlo entro e non oltre venerdì 13 novembre. Sono previste due modalità di trasmissione: la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. L’amministrazione chiarisce che si tratta, in questa fase, di una rilevazione conoscitiva finalizzata a quantificare le effettive necessità delle famiglie. La presentazione del modulo non equivale pertanto a un’iscrizione definitiva al servizio. Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, contattando i referenti Luigi Saba e Anthony Masserey ai numeri 0789/740924 e 0789/740947. È disponibile anche l’indirizzo e-mail [email protected].

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui