La pensilina del centro commerciale Olbia Mare è stata divelta dal vento.
Il forte vento che si è abbattuto in queste ore sulla Sardegna e sulla Corsica non ha risparmiato il centro commerciale Olbia Mare. Pochi minuti fa una pensilina è stata divelta dalle forti raffiche, capovolgendosi su stessa.
Fortunatamente in quel momento non era in transito alcun passante. È prontamente intervenuto il personale del centro commerciale, per mettere in sicurezza il grosso elemento d’arredo, n attesa dell’intervento delle autorità preposte.
Ultime Notizie
