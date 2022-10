Convegno a Olbia sul futuro della nautica con l’assessore Fasolino

L’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino ha aperto a Olbia i lavori del convegno sulla nautica The blue economy goes green. “La nautica è stata individuata anche a livello europeo come un settore trainante per le nuove economie – ha detto l’ex sindaco di Golfo Aranci -. Non solo per le ricadute economiche dirette e indirette ma anche per quelle occupazionali. Se si pensa che a livello europeo il settore conta circa 4 milioni e mezzo di occupati. La Regione crede in questo settore e, insieme alle imprese e a tutti i soggetti che ruotano attorno all’economia del mare, è pronta a individuare e rimuovere gli ostacoli. In primis quelli burocratici, che ancora frenano lo sviluppo di questo segmento economico”.

L’assessore Fasolino, intervenendo in apertura dei lavori, ha promosso l’istituzione di un tavolo di lavoro aperto a tutti gli operatori del settore e le imprese. Servirà per comprendere e mappare le criticità del settore e favorire progetti degli imprenditori. “Il 75% del flusso dei giga yacht a livello mondiale ricade in Sardegna– ha detto Fasolino -. Dobbiamo fare in modo che chi arriva nella nostra Isola trovi nel condizioni per rimanere anche nei mesi invernali. Oggi, pensando anche alla cantieristica, abbiamo un grande lavoro ancora da fare per raggiungere questo obiettivo”.

“Dobbiamo pensare alla nautica – ha aggiunto – cercando di interpretare la direzione del mercato e capire cosa fare perché la Sardegna possa candidarsi a essere leader a livello internazionale in un settore trainante della nostra economia”.

All’incontro, oltre ai maggiori player del settore e alle aziende più innovative che hanno presentato le loro best practice, ha partecipato, in rappresentanza della Commissione europea, anche la referente della Sardegna del programma Fesr, Francesca Raimondi. Ha manifestato la volontà di continuare a sostenere la Sardegna nel percorso di promozione della nautica spronando le imprese ad attingere alle linee di finanziamenti.

