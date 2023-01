Alessandro Ennas è venuto a mancare a 84 anni.

E’ venuto a mancare nei giorni scorsi, dopo una lunga malattia, Alessandro Ennas, 84 anni di Olbia, per tutti Sandro “il meccanico“. Era infatti meccanico da sempre, uno dei primi meccanici delle officine storiche di Olbia, prima l’officina Fiat di Manunta, poi nell’officina di Michelino Spano. Aveva infine deciso di mettersi in proprio, diventando un punto di riferimento per gli automobilisti di tutta la Gallura.

Alessandro era appassionato di modellismo, costruiva i modellini in scala nei minimi dettagli. Barche, moto e macchine col motore a scoppio, che erano apprezzatissimi, e che usava regalare ai parenti, senza lucrarci.

“Tanti suoi amici anziani, purtroppo, non avendo visto i manifesti su Internet, non hanno saputo della sua morte e non hanno partecipato al funerale – afferma suo figlio Maurizio -. Ma la chiesa era ugualmente gremita, ringraziamo tutti gli amici che hanno voluto rivolgergli l’ultimo saluto e starci vicini”.

Alessandro lascia 4 figli, e 3 nipoti.

