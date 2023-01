Il Codacons e l’aumento record del gasolio a La Maddalena

Il Codacons denuncia l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio dopo lo stop al taglio delle accise, col caso limite del diesel a La Maddalena. Ancora rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. Lo denuncia il Codacons che, analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori, registra listini record in alcune zone d’Italia. “In base agli ultimi dati disponibili a La Maddalena, in Sardegna, la benzina sale a 2,087 euro al litro e 2,229 euro il gasolio – denuncia il Codacons -. Sull’isola di Vulcano il gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, 2,239 euro/litro la benzina. A Ischia un litro di verde costa oggi 2,054 euro, il diesel vola a 2,104 euro”.

Se i prezzi schizzano alle stelle nelle piccole isole, non va meglio nelle grandi arterie stradali. “Proibitivi i prezzi in autostrada, dove in modalità servito la benzina arriva a costare 2,392 euro/litro sulla A1 Roma-Milano, e il gasolio viaggia verso 2,5 euro al litro (2,479 euro); sulla Autostrada A4 Brescia-Padova benzina a 2,384 euro/litro, diesel 2,449 euro/litro”.

“I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo, e dopo lo stop al taglio delle accise si assiste a forti incrementi dei listini alla pompa in tutto il territorio, la cui entità non sembra in alcun modo giustificata dall’andamento delle quotazioni petrolifere – afferma il presidente Carlo Rienzi –. Per tale motivo abbiamo presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e alla Guardia di Finanza, chiedendo di indagare sui prezzi di benzina e gasolio allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati dei listini”.

