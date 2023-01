Disagi all’aeroporto di Olbia.

Mentre si attende la messa in vendita dei biglietti con le compagnie che hanno vinto la nuova continuità territoriale, nel mese di gennaio raggiungere il continente (o l’isola per chi non abita in Sardegna) diventa complicato.

Una sola compagnia e prezzi folli a Olbia per raggiungere Milano. Per arrivare nel capoluogo di provincia della Lombardia, c’è soltanto la compagnia Ita, con prezzi per i residenti troppo alti da sostenere. Un volo per raggiungere la Lombardia costa intorno ai 154 euro e l’unica altra opzione per spendere meno è con la low cost Easyjet facendo un biglietto in anticipo tra le poche date disponibili. Nel mese di gennaio, infatti, con la compagnia le tratte per Malpensa sono garantite soltanto di venerdì, domenica e lunedì. I non residenti, con Ita, devono sborsare dai 200 euro per arrivare a Olbia.

Manca ancora più di un mese alla nuova continuità territoriale, che sarà sarà operativa dal 17 febbraio prossimo. Questo significa che per più di 30 giorni sarà difficile per i sardi (o i non residenti) raggiungere il nord Italia sia per lavoro che per motivi di salute. Per quanto riguarda queste categorie di persone, numerosi sono i disagi che devono affrontare anche a causa degli orari in cui vengono effettuati i voli. Il primo per Milano ad esempio è alle 9 del mattino. Questo significa che i viaggiatori devono affrontare costi maggiori, oltre il prezzo del biglietto, per partire il giorno prima e pernottare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui