Nostra Signora de La Salette organizza il presepe vivente a Olbia

Una grande collaborazione tra i fedeli darà vita al presepe vivente nella parrocchia Nostra signora de La Salette di Olbia. È la prima volta che nella chiesa di via Pisano si organizza una simile rappresentazione e l’appuntamento è previsto per giovedì 22 dicembre alle 19.30. “L’iniziativa, coordinata da Paoletta Spano e legata all’attività dell’oratorio – spiegano dalla parrocchia -, coinvolgerà più di 80 persone di tutte le età. Genitori e figli si ritroveranno insieme per raffigurare la natività del Signore così come l’aveva immaginata San Francesco in quel Natale del 1223 a Greccio.

“Per la nostra realtà parrocchiale è una novità – spiega Paoletta Spano -. Siamo riusciti a coinvolgere diversi gruppi che frequentano la chiesa, i ragazzi del catechismo, gli scout, l’oratorio e i genitori. Tutti si potranno sentire protagonisti”.

