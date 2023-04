Ordinanza per vietare il vetro al Primo maggio di Olbia

Olbia si prepara al Primo maggio e il sindaco, Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza per vietare il vetro e le lattine al parco Fausto Noce. Lunedì primo maggio ci sarà la tradizionale manifestazione che si concluderà con il concerto che prevede l’esibizione di numerosi artisti. Si prevede l’afflusso di un numero elevato di spettatori ed occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente, contenendo i possibili fenomeni negativi. Come il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, ed in genere di contenitori di vetro, che costituisce un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, oltre che un danno per l’ambiente.

“Abbiamo ritenuto che occorresse rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia – spiega il sindaco, Settimo Nizzi -. Prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Abbiamo pertanto disposto di limitare, all’interno dell’area parco e nella zona esterna, l’utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande”.

Nel parco Fausto Noce e nel raggio di 300 metri all’esterno dell’area, dalle ore 10 alle ore 24, sarà in vigore l’ordinanza. Vietato il consumo, la detenzione e la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, in contenitori tetra brik ed in lattine.

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui