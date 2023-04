Minitour in Gallura per Andrea Brunini: voce e chitarra per le sue tre tappe

Tre concerti per Andrea Brunini in Gallura

Il cantautore toscano Andrea Brunini sbarca in Gallura con un minutour: tre tappe da oggi a sabato nel Nordest dell’Isola. Dopo l’uscita del suo terzo album ” Altamente Infiammabile“, il 20 gennaio 2023, anticipato dai successi radiofonici dei sui 4 singoli usciti negli ultimi 2 anni, presenziando nella Top 20 classifiche ufficiali Radio Airplay FM. Viaggiatore – Isole di Plastica – Serenate – Gioca.

Presentato in apertura nel tour invernale “Non fa Paura” della band Folk Toscana Bandabardò & Cisco, arriverà nella provincia di Sassari per tre eventi da non perdere:

27 Aprile 2023, Ikno pub – Santa Teresa di Gallura

28 Aprile 2023, Blues Caffè – Padru

29 Aprile 2023 – Parco Littu – La Maddalena

Il cantautore Toscano, Andrea Brunini, presenterà la maggior parte dei suoi brani più conosciuti ed molti singoli estratti dell’ultimo Ep, in versione elettroacustica, in solo, per uno spettacolo dinamico e divertente, che già da diversi anni, porta in giro per tutto lo stivale ed in molti capitali Europee. Gli eventi saranno a ingresso libero.

