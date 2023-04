Tuto Pronto per il Primo maggio di Olbia con Cristina Donà

Tutto pronto per la decima edizione del Primo maggio di Olbia che si terrà al Parco Fausto Noce, con Cristina Donà come regina. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, l’associazione culturale Eventi Frizzanti in collaborazione col Comune di Olbia annuncia l’attesissimo appuntamento olbiese. L’associazione Culturale Eventi Frizzanti, ha lavorato da mesi, anche organizzando eventi collaterali ormai conosciuti dal pubblico locale come il Quale e Tale Show e la Pasquetta. Grazie al ricavato di questi appuntamenti e alla partecipazione degli olbiesi, ai tanti sponsor che supportano attivamente la manifestazione, la macchina del Primo Maggio olbiese può ripartire. Con grande entusiasmo ed energia, per regalare alla città di Olbia e a tutta la Sardegna, un grande evento, dallo spirito sociale e comunitario.

La regina della festa sarà Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana, che fin dai suoi esordi ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea. Porterà sul palco del primo maggio olbiese deSidera, un progetto dai suoni evocativi e arrangiamenti non convenzionali.

Gli altri artisti conosciuti al grande pubblico sono i Little Pieces of Marmalade. Molti li ricorderanno, tra le altre cose, per aver fatto parte della squadra di Manuel Agnelli a X Factor 2020. Il loro progetto musicale ha un suono dirompente, come recita la loro bio su Instagram, tra Porn rock | Punk the blues | Psychedelic crossover.

Andrea Biagioni è il terzo artista nazionale in scaletta, anche lui cantautore di esperienza, ha partecipato a Sanremo ed è stato semifinalista di X Factor 2016, nel team di Manuel Agnelli che lo vorrà poi come opening in diverse date del tour degli Afterhours di quell’anno.

Gli altri grandi nomi in scaletta: Elisa Carta, Marcello Zapareddu, Estemporanea, Manuella, Solosophia, Simo & Sere, Gio Dark, Purple Drip, la scuola Sonos che aprirà il concerto.

Il Primo maggio olbiese partirà dalla mattina con le attesissime attività che dalle 10.30 animeranno il parco Fausto Noce. Un assaggio del serratissimo programma:

L’incontro tra GIULIA_giornaliste Sardegna, UILDM e Sensibilmente Onlus

Le marionette di Effetto Serra e i laboratori a cura della libreria Per Filo e per Segno

Lo spettacolo del clown “Melassa Sola” di Daniela Bandinu e la parata di saltimbanchi e giocolieri

Le classi aperte del gruppo Majorettes Tonino Spano e di Footable e footvolley Gallura Olbia

Lezioni aperte del teatro NXY e di Capoeira con ASD Capoeira Guaiamuns

Gli stand delle associazioni del territorio: i sindacati AGCI e CGIL con ANPI; Labint, Associazione Diabete Gallura, la protezione civile Gaia, l’Auser, Libere Energie, Croce Rossa.

Quest’anno ci sarà anche un’importante partnership con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Grazie alla generosità di alcune realtà imprenditoriali infatti, un’importante impresa locale del settore florovivaistico e il Cagliari e Olbia Calcio, si darà il via ad una raccolta fondi i cui proventi andranno a finanziare la ricerca.

E ancora tanti gli stand tra espositori e imprese presenti nell’area del Parco.

Una giornata pensata per tutti, per unire grazie alla musica ma anche per riflettere insieme sul lavoro e sui diritti, verso una società migliore.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Olbia Web.

Per conoscere i dettagli del programma sono attive la pagina Facebook Primo Maggio – Olbia e il profilo Instagram OlbiaPrimomaggio.

PROGRAMMA MATTINA DALLE 10:30

10.30/12 Footable e footvolley Gallura Olbia – Lezioni aperte per bambini dai 7 anni e adulti.

10.30/13 Croce Rossa Italiana – Dimostrazione Manovre Salvavita

10.30 Per Filo e per Segno con EffettoSerra – Marionette e burattini racconteranno storie di amicizia ed inclusione

11.00 Spettacolo Clown “Melassa Sola” di e con Daniela Bandinu

11.00 Majorettes Tonino Spano – classi aperte

11.40 Per filo e per Segno – Laboratori dedicati ad Hervé Tullet a cura di Catia Langiu – “E adesso cosa si mangia?” e “Piccoli lottatori di Sumo” – sfida con colori e pennelli!

12.00 Per filo e per Segno – Laboratorio musicale per bambini, bambine e adulti a cura di SaraCuzzupoli e Simone Meli – Canto, body percussion, strumentario Orff, guida all’ascolto e tanto altro!

12.00 Dibattito e incontro con GiULiA_giornaliste Sardegna con Caterina de Roberto, Francesca Arcadu (UILDM) e Veronica Asara (Sensibilmente Onlus) – “Carta di Olbia”, per una corretta rappresentazione delle persone con disabilità nei media.

13.00 Parata di Saltimbanchi e Giocolieri

14.00 Teatro NXY – Lezione aperta di TEATRO NYX con Giada Degortes

15.00 Capoeira Olbia – Lezione di Capoeira con A.S.D. Capoeira Guaiamuns per bambini dai 7 anni e adulti.

In collaborazione con le associazioni del territorio presenti con i loro stand

Labint, Auser, Associazione diabete Gallura, Libere energie, Cgil, Agci

Altri stand ed espositori

Sardinia On Board

Ian Moon

I torronai

