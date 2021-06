I progetti per Olbia.

Due nuovi progetti per la città di Olbia: la riqualificazione urbana di Poltu Quadu e il nuovo Palazzetto dello sport. Li ha presentati oggi dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

La riqualificazione di Poltu Quadu.

Il primo progetto riqualificazione urbana di Poltu Quadu e dell’area della Sacra Famiglia. L’intervento prevede una spesa di 2 milioni di euro e riguarderà 9 aeree del quartiere tra via Macerata e via Jesolo, case popolari di fronte all rotatoria dell aeroporto e l’area ex ospizio. Entro fine anno verranno riqualificate con zone verdi il parco giochi, le piste ciclabili. Infine verrà ristrutturato il palazzo ex ospizio e ospiterà i servizi sociali del Comune.

Tutto questo grazie all accordo politico per recupero fondi avvenuto il nel febbraio 2018 tra Comune di Olbia, Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture. “Abbiamo lavorato cercando di non perdere questi fondi per riqualificare il quartiere più degradato della nostra città – afferma il sindaco Settimo Nizzi -, Questo progetto è un coronamento di tanto lavoro con un iter lunghissimo“

Il nuovo Palazzetto dello Sport di Olbia.

Oltre alla riqualificazione è stato presentato anche il progetto per il nuovo Palazzetto dello sport di Olbia.

Il nuovo Palazzetto dello sport che nascerà nell’area di via Mosca, in zona Sa Manda Noa. Per la realizzazione sono disponibili 13 milioni di euro, 3 messi a disposizione dal comune di Olbia e 10 da parte del governo. Composto da 2 tribune da 2500 posti a sedere e un piano per il teatro che funge da palco. Intorno al palazzetto sorgeranno dei campi da padel, tennis, basket e giochi bambini oltre ai parcheggi per le autovetture.

“Tredici milioni di euro per realizzare una delle opere che manca in assoluto a Olbia – spiega il sindaco Settimo Nizzi – . Sono 35 ettari di terreno comunale già acquisiti che trasformeranno questa zona con una struttura sportiva moderna e adeguata ai tempi”.

