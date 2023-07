Olbia dice addio a Roberto Terzitta, scomparso a soli 49 anni

Tristezza a Olbia per la prematura scomparsa di Roberto Terzitta

Grande tristezza a Olbia per la scomparsa di Roberto Terzitta: in tanti piangono per una vita spezzata a soli 49 anni. Lascia i genitori, il fratello, le sorelle, i nipoti e tutti i parenti. L’ultimo salutò a Roberto Terzitta sarà dato giovedì 27 luglio alle 10.30 nella Basilica di San Simplicio.

