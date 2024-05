“Impossibile muoversi in carrozzina”, la denuncia per via Vittorio Veneto a Olbia

Le condizioni dei marciapiedi in via Vittorio Veneto.

In via Vittorio Veneto è ancora difficile muoversi per le persone disabili. Lo segnala una residente che si è vista in difficoltà a causa di alcune barriere architettoniche presenti in alcune zone del quartiere nella periferia di Olbia.

Alcuni marciapiedi si trovano danneggiati dalle radici degli alberi, mentre altri troppo stretti per far passare una sedia a rotelle. “Provate a spingere una carrozzina con disabile”, si è lamentata mostrando le foto sullo stato in cui si trova parte della zona Vittorio Veneto, quella che non è stata interessata dai recenti lavori di riqualificazione.

