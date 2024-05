Prove sul funzionamento della diga sul fiume Liscia a Palau

“Diga del Liscia sul fiume Liscia: avviso per rischio diga e rischio idraulico a valle”, cosi recita una nota del Comune di Palau. A uno sguardo distratto può sembrare l’annuncio di una possibile catastrofe, ma si tratta solo di prove controllate. È un intervento di routine che precede i controlli. “Giovedì 15 maggio, dalla tarda mattinata, previsti rilasci di acqua, contenuti e limitati nel tempo – si legge -. La manovra di scarico è dovuta a prove di funzionamento.

“Manovra volontaria degli organi di scarico per prove di funzionamento, in occasione della visita semestrale dell’Ufficio Tecnico delle Dighe di Cagliari del MIT. Non si prevedono effetti significativi sul deflusso del rio a valle dello sbarramento”.

