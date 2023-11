Tristezza a Olbia per la scomparsa di Francesca Orlandi

Olbia piange la scomparsa di Francesca Orlandi, un addio anticipato che ha colpito al cuore le tantissime persone che la conoscevano. Due settimane fa aveva pubblicato su Facebook una sua immagine sorridente mentre veniva baciata da un delfino, definendola “La mia foto per sempre“. Ed è così che viene ricordata. L’annuncio della sua scomparsa viene dato da Antonio “Tango” Dessì nella sua seguitissima pagina e sono tanti i messaggi di cordoglio.

“Fra, che brutta sorpresa, che Dio ti accolga in paradiso. Riposa in pace amica mia”, scrive un’amica rimasta spiazzata dalla terribile notizia. Lo stesso capita a una vecchia compagna di scuola: “Non ci posso credere, non so cosa sia successo ma provo tanta tristezza, riposa in pace Francesca”. Risalgono ai tempi della scuola anche i ricordi che ha di Francesca Orlandi un vecchio amico. Che la ricorda così” Eri una persona unica e speciale . Ci mancherai tantissimo. Che Dio ti accolga in gloria nel regno dei cieli”.

Ma c’è anche chi ha vissuto da vicino la sua esperienza e l’ha vista affrontare una difficile sfida. “Nonostante la tua malattia eri piena di vita e forza. Eri una delle tante guerriere su questa terra”. Il suo carattere resta nel cuore di tutti. “Ciao amica mia – scrive un’altra sua conoscente -. Sei stata un esempio di grande forza: hai lottato da una vita come una leonessa, con una voglia di vivere immensa e sempre con il sorriso. È così che ti ricorderò per sempre. Fai buon viaggio, mancherai a questo mondo”.

