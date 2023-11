Il sindaco di Arzachena celebra la scuola di danza B Fit Asd

Il sindaco Roberto Ragnedda e la delegata allo Sport, Nicoletta Orecchioni, hanno accolto le allieve della scuola di danza B Fit Asd di Arzachena. Per consegnargli un riconoscimento in virtù dei traguardi conseguiti nella loro disciplina. In particolare, le ballerine e i ballerini dell’associazione hanno partecipato alla Rassegna Msp Italia a Lendinara, in provincia di Rovigo.

Viola Ghilardi, Anita Tatti, Matilda Maier, Federica Filippeddu, Martina Gala, Cloe Cannas, Barbara Russo, Aurora Rustaggia, Simone e Lorenzo Azara, Lara Giagheddu, Bianca Iordache, Anna Diturco e Nicole Tali. Tutti si sono aggiudicati di diritto un posto alla finale del concorso a tappe tenutosi a Roma.

Ogni ballerino ha vinto una borsa di studio per il prestigioso evento Dance in Rome, in programma il 9 e 10 dicembre prossimi, dove gli allievi avranno la possibilità di studiare con maestri di fama internazionale.

