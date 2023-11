Pessimismo cosmico dell’Olbia: a Recanati incassa 4 gol in venti minuti

L’Olbia torna da Recanati con una pesante sconfitta per 4-1

La città di Giacomo Leopardi fa sprofondare l’Olbia nel “pessimismo cosmico”, a Recanati in venti minuti ha subito quattro reti dalla squadra di casa. L’ex bomber del Cagliari Federico Melchiorri non segna, ma porta a casa un poker contro gli ex compagni rossoblù Dessena e Ragatzu.

Fino a venti minuti dalla fine le due squadre erano ancora sullo 0-0, poi è successo di tutto: 5 reti di fila. In quattro minuti, la Recanatese conquista il 2-0. Prima Sbaffo porta in vantaggio la squadra al 26′ e poi Ferretti raddoppia al trentesimo. Sette minuti dopo Dessena accorcia le distanze grazie a un calcio d’angolo battuto da Biancu. La possibilità di aver riaperto la partita dura 120 secondi: al 39esimo Sbaffo segna il terzo gol, il secondo personale. Ma non basta, è suo l’assist che poco dopo fornisce a Morrone la palla del quarto gol per i giallorossi nel secondo minuto di recupero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui