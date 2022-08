Olbia, visita lampo di Salvini: un’ora in piazza, poi la partenza

Il leader della Lega Matteo Salvini sbarca in Sardegna per la sua campagna elettorale: Olbia è l’unica tappa. Quella dell’ex ministro dell’Interno sarà una visita lampo con una tabella di marcia dai tempi molto serrati. Alle 18 si presenterà al gazebo della Lega in Corso Umberto I, davanti al Municipio, ma già alle 19 dovrà ripartire.

Ci sarà poco spazio per altri incontri politici, ma il leader del Carroccio dovrebbe ritagliarsi uno spazio per parlare col presidente della Regione, Christian Solinas. Anche un anno fa si erano incontrati a Olbia. In vista delle elezioni del 25 settembre, sono arrivati i giorni caldi per la formazione delle liste ed è possibile che Salvini chieda al governatore di candidarsi nuovamente al Senato perché per contrastare il peso di Fratelli d’Italia sta sollecitando un impegno in prima persona ai presidenti di Regione.

Il sostegno a Salvini nell’Isola è garantito dal coordinatore regionale Dario Giagoni ma anche dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. “Non mi piacciono i voltagabbana, gli assaltatori del ‘Carroccio’ vincente, quelli che alla prima difficoltà scappano, come topi – scrive su Pais sui Facebook, annunciando che sarà a Olbia ad accogliere Salvini -. Oggi più che mai dobbiamo essere come una squadra di rugby in una mischia, che non arretra mai, avanza solo e ogni giocatore sa di poter contare sull’aiuto dell’altro”.