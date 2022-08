La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’incidente in mare davanti a Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo: un gommone ha investito un bagnante ed è scappato. Il conducente non si è fermato per poi essere rintracciato e identificato. Mentre l’uomo investito è in gravi condizioni

Per ora il fascicolo è senza indagati, ma è sotto la lente la posizione dell’uomo che col suo gommone ha investito il bagnante: non si è fermato a soccorrerlo ed è scappato. È stata la Capitaneria di porto di Olbia a rintracciarlo poco dopo e metterlo davanti alle sue responsabilità. Che ora saranno chiarite dall’inchiesta aperta dalla Procura sul gommone in fuga. In questi giorni di grande traffico sulle coste della Sardegna quello di Loiri Porto San Paolo è stato l’ennesimo incidente, sempre dovuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza.