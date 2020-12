Ritorna il Miracolo di Natale a Olbia.

Sarà una terza edizione importante e molto complessa quella del Miracolo di Natale: l’evento solidale organizzato a Olbia dall’associazione Guardian Angels in collaborazione il Comune e l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Simonetta Lai.

La manifestazione si svolgerà il prossimo 18 dicembre 2020 dalle ore 9 alle ore 21 sempre nella scalinata della basilica minore di San Simplicio: l’obiettivo è riempirla tutta di generi alimentari e prodotti per bambini.

“Quest’anno la sfida è doppia – spiega il presidente dei Guardian Angels Olbia, Alessandro Serra -. La pandemia di Covid-19 ha aumentato in modo esponenziale le famiglie in difficoltà e dunque le richieste di aiuto. Per questo motivo, non raccoglieremo i giocattoli destinati ai più piccoli che riempivano metà della scalinata: dobbiamo riempire San Simplicio di beni di prima necessità alimentari e di prodotti per i bambini come pannolini, detergenti per l’infanzia e alimenti specifici come gli omogeneizzati. Le famiglie in difficoltà sono tantissime: facciamo appello alla proverbiale generosità degli olbiesi. Abbiamo bisogno di voi per far sì che queste famiglie superino l’inverno, un inverno che si prospetta molto difficile”.

Cosa si potrà portare alla scalinata di San Simplicio? Tutto ciò che è di prima necessità e non è deperibile: pasta, riso, caffè, zucchero, sale, olio extravergine d’oliva, latte a lunga conservazione, legumi in scatola, carne in scatola, legumi secchi, tonno in scatola, fette biscottate, biscotti, brioche per la colazione o la merenda. Per quanto riguarda l’infanzia, tutto ciò che è necessario nei primi anni di vita: pannolini, detergenti, latte in polvere, latte a lunga conservazione, omogeneizzati di qualunque tipo, pastina.

Una delle novità di quest’anno è la pre-raccolta che parte l’8 dicembre e si conclude il 18 dello stesso mese. La pre-raccolta si svolge nei supermercati che aderiscono al progetto Spesa Solidale del Comune di Olbia:

Simply di via Sangallo

Simply di Corso Vittorio Veneto

Eurospin di Zona Industriale

Eurospin di Zona Basa

Conad di Corso Vittorio Veneto

Conad di via Barcellona

Conad di via Galvani

Romagnolo di via Vicenza

Market Saba di Corso Vittorio Veneto

Jolly Market

Md di via Leoncavallo

